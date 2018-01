Mostra de SP (14)/Onde estão os brasileiros?

Distraí-me postando e dando uma olhada em algumas revistas de cinema que comprei nas últimas semanas e foram se avolumando (Cinema Scope, Total Film, Empire etc). Tenho de correr porque meu encontro com Miguel Gomes é às 11, mas quero fazer um rápido comentário. A Mostra divulgou ontem a lista dos filmes escolhidos pelo público para concorrer ao troféu Bandeira Paulista, que será atribuído pelo júri que vamos conhecer numa entrevista coletiva, por volta do meio-dia. Filmes cuja reputação ajudei a fazer, nas muitas matérias preparatórias sobre a Mostra, estão na lista. Filho de Saul, Ixcanul, Terra e Sombra. O Desde Allà concorre. Assisti na própria Mostra, e também entrevisto o diretor mais tarde. Nenhum brasileiro foi selecionado pelo público, e não foi por falta de qualidade de alguns filmes de novos diretores nacionais. Estamos assim nesse pé. No mercado, filmes brasileiros de grande público que os críticos detestam. Nos festivais, e na Mostra, filmes muito bons que o público seletivo ignora. Não vou ser eu que vou dizer que o público não está sabendo escolher, mas tem algo errado nessa equação. Onde estão os brasileiros? Por que essa rejeição? Não tenho tempo para desenvolver o tema. Estou indo. Deixo a questão com vocês, e depois a gente retoma.

