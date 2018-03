Mostra (7)/Svyagintsev!

Não adiante nem tentar. Já está esgotado. Loveless terá neste sábado sua única apresentação na Mostra. Os produtores liberaram o longa do russo Andrei Zvyagintsev para uma exibição, apenas. Em Cannes, fiquei siderado pelo filme e era um dos meus candidaos (o?) à Palma de Ouro, que o júri preferiu outorgar a The Square. Não pedi ingresso. Creio que terei outra oportunidade para ver o Svyagintsev, mas se quero fazer essa revisão é porque um dos melhores filmes dessa Mostra é o francês Custódia, de Xavier Legrand, que ganhou o prêmio de direção em Veneza. Xiii, escrevi Legrand, o certo, e me veio que coloquei ‘Laurent’ na matéria de hoje do impresso. Existem similaridades entre os filmes de Svyagintsev e Legrand. Ambos colocam crianças no centro da disputa entre os pais. No meu imaginário, Loveless é mais forte. Um filme terrível. Uma cena, quando o vi em Cannes, me derrubou. Preparem-se os que forem vê-lo hoje. O importante é que os dois são grandes.

