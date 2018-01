Mostra 5/E o primeiro Wajda nunca esqueci

Devia ter 15 ou 16 anos quando houve em Porto Alegre, no Salão de Atos da Reitoria da UFRGS, uma série de mostras de cinema. Se não me falha a memória, a primeira foi de cinema soviético, seguida por outra dedicada ao expressionismo alemão e uma terceira de cinema polonês. Descobri tudo junto – Eisenstein, Pudovkin e Dovjenko, o caligarismo e a kammerspiel, Wajda e Polanski. As teorias de montagem expressas em O Encouraçado Potemkin e Mãe me impressionaram, mas, jovem, romântico e idealista, tomei-me de amores por Terra/Zemlya, que permanece, para mim, mais de 50 anos depois, o mais belo poema revolucionário do cinema. Nosferatu e A Última Gargalhada foram verdadeiras descobertas, mas M, o Vampiro de Dusseldorf me bateu como um choque. O desespero de Peter Lorre – seu grito de ajuda, tão dilacerado – até hoje ecoa no meu imaginário. Amo F.W. Murnau – Aurora -, mas o ‘meu’ expressionismo é langiano. Fritz, o grande. Andava com a cabeça a mil e aí vieram os primeiros filmes de Wajda. A igreja em ruínas de Cinzas e Diamantes, a imagem da cruz invertida, com o Cristo de cabeça para baixo, o som. Um mundo em crise de valores. Maciek, Zbigniew Cybulski, ligado aos nacionalistas, recebe a missão de matar um líder comunista. No último dia da 2.ª Grande Guerra, os aliados de ontem já estão guerreando entre si. E Cybulski, o chamado James Dean polonês, que morreu tão novo, com aqueles óculos escuros. Emblemático como o Jean-Paul Belmondo de Acossado, de Jean-Luc Godard. Vi muitos outros grandes filmes de Wajda, depois. Cinzas, Terra Prometida, O Homem de Mármore, Sem Anestesia, O Maestro. Nenhum me produziu o efeito de Cinzas e Diamantes. Meu primeiro Wajda. Só depois vi Kanal. Cinzas e Diamantes terá sessão hoje à tarde, daqui a pouco, na Mostra, na Reserva Cultural. Não incluí o filme no post anterior, com os destaques do dia, porque já pensava num post em separado. Aquela igreja, aquela cruz, aquele som ajudaram, aquele (anti)herói a moldar o cinéfilo em que me converti.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.