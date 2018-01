RIO – Passei aqui pela sucursal do Estado para fazer o post sobre Hugo Carvana e aproveitei para conferir os e-mails. Encontrei o release da Mostra, cuja coletiva ocorreu hoje pela manhã, em São Paulo. Muita coisa já havia sido antecipada no Estado – o cartaz com desenho de Pedro Almodóvar (e a retrospectiva do diretor espanhol), as outras retrospectivas de Luis Buñuel (no México) e Marin Karmitz. Aqui estão alguns dos filmes selecionados – Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan, que venceu Cannes; Um Pombo Pousou Num Galho, Refletindo sobre a Existência, do sueco Roy Andersson, que venceu Veneza; As Noites Brancas do Carteiro, de Andrei Konchalovski, que ganhou o Leão de Prata, também em Veneza; Foxcatcher, de Bennett Miller, que fez sensação em Berlim; Dois Dias e Uma Noite, dos irmãos Dardenne; e Jia Zhang-ke, Um Homem de Fenyang, de Walter Salles, que também lança pelo selo Mostra seu livro sobre o diretor chinês, escrito pelo crítico francês Jean-Michel Frodon. Preciso olhar a lista com mais atenção. Tenho certeza de que, encerrada a maratona do Festival do Rio, vou ingressar, a partir de dia 16, em outra maratona. A Mostra promete muitas (imensas) atrações.

