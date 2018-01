Estou indo para o Unibanco Arteplex, onde ocorre daqui a pouco a coletiva de apresentação do júri da Mostra, que será precedida pelo anúncio dos dez filmes selecionados pelo público para concorrer ao troféu Bandeira Paullista, para melhor filme de diretor estreante (até o segundo trabalho). Bahman Ghobadi, que já ganhou o prêmio por Tempo de Embebedar Cavalos, e Florinda Bolkan estão no júri. Ela participa hoje, às 19 horas, no lounge da Mostra, no 6º andar do Shopping Frei Caneca, do debate sobre o cinema político italiano, do qual foi musa, com Investigação Sobre Um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita. O filme de Elio Petri passa às 15h20 no Arteplex 1, devendo ser seguido, às 17h40, no mesmo cinema, por Honor de Cavalleria, do Alberto Serra – que ganhou na quarta-feira o prêmio da crítica na Viennale, o Festival de Vienna, como já havia antecipado que poderia ocorrer, na entrevista que publiquei no Caderno 2, esta semana, com o diretor deste belíssimo filme.

