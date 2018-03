Morre o produtor de Mike Leigh e Fernando Meirelles

Há muitos anos Simon Channing Williams vinha travando uma batalha contra o câncer. Channing quem? Williams, o produtor que bancava Mike Leigh. ‘Naked’ (Nu), ‘Verdades e Mentiras’, ‘Tupsy Turvy’, ‘Vera Drake’, ‘Happy Go-Lucky’ – em cartaz nos cinemas, como ‘Simplesmente Feliz’ -, todos foram produzidos por ele. Simon Channing Williams perdeu a batalha e morreu no sábado em Cornwall, no sul da Inglaterra. Tinha 63 anos. Mike Leigh disse ao ‘The Guardian’ que era o melhor dos produtores – nunca ditatorial nem autoritário, sempre cooperativo e protetor. Simon Channing Williams não deixou de ter um flerte com o cinema brasileiro ao cooptar Fernando Meirelles para dirigir ‘O Jardineiro Fiel’, que produziu, com base no livro de John Le Carré. Ele havia ficado tão impressionado com ‘City of God’ (Cidade de Deus…) que batalhou para ter o diretor à frente do projeto. Como resultado do filme, e de seu sucesso internacional, surgiu a Constant Gardener Trust, uma fundação para promover educação e saneamento básico no Quênia. Por conta dessa fundação, o produtor recebeu, em dezembro de 2007, a Ordem do Grande Guerreiro, a mais alta honraria com que o país distingue estrangeiros. Gostaria muito que o Fernando visse esse post e ficasse tentado a dar seu testemunho sobre Simon Channing Williams.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.