Momento Contigo

Não sabia até quando a Sony ia guardar segredo da vinda de Edgar Wright e Ansel Elgort, a dupla de Baby Driver, a São Paulo. O próprio Elgort atropelou o anúncio, ao postar nas redes sociais que está vindo. Dão entrevistas aqui no dia 24 e o filme estreia 27. Ansel Elgort! O carinha é filho do consultor de moda Arthur Elgort, que já trabalhou para a Vogue, e da diretora de ópera Grethe Barrett Holby. O pai é de uma família de judeus do Leste Europeu, a mãe é de descendência norueguesa. Elgort também é músico – DJ. Fez filmes como A Culpa É das Estrelas e a série Divergente, ambos com Shailene Woodley. Puta moleque bom. E o Sam Claffin? O astro de Como Eu Era Antes de Você, que vocês sabem que amei, não é fraco não. Não fazia a mais mínima ideia de quem era Laura Haddock, a descendente de Merlin em Transformers – O Último Cavaleiro. Michael Bay tem aquela cara de cafa, de quem gosta da coisa. As feministas devem achá-lo machista. Num momento chave do novo Transformers a câmera segue Laura quando ela entra no salão do castelo de Anthony Hopkins. Laura está com vestido, uma saia justa, e caminha de salto alto. A câmera está ali, grudada no movimento dos quadris. Lembrou-me Sean Young, a Rachael de Blade Runner, o original de 1982. Fui pesquisar e descobri que Laura, desde 2013, é casada com Sam Claffin. Jesus! Agora que Brangelina é coisa do passado, devem ser, os Claffin, o casal mais belo da Terra.

