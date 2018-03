Mojica em Veneza

Ainda não tenho muitas informações, mas não resisto a postar correndo o pouco que sei. Três filmes da Gullane – aquele sobre índios que o diretor de ‘Garagem Olimpo’, que eu amo, filmou no Brasil Central, o filme chinês rodado em São Paulo e o do Mojica Marins – integram a seleção oficial do Festival de Veneza, que acaba de ser divulgada. Entrem na internet em busca de mais detalhes (e da lista completa). O que me interessa destacar é que ‘A Encarnação do Demônio’ vai passar numa mostra chamada Midnight Movies. Que ótimo! Gostei do filme do Mojica e até já tinha me prontificado a defendê-lo, mas agora que ele vai a Veneza as coisas ficam mais fáceis e o filme ganha impulso para o lançamento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.