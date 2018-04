Não sei se vocês vão ter paciência de ficar olhando essas fotos, mas, ao vivo, tudo o que eu queria era parar e perder os olhos na imensidão do horizonte. O melhor de Monument Valley é que é tão mítico no imaginário de um cinéfilo que a gente não vê apenas uma paisagem. Ela é tão carregada de referências que, de repente, a gente começa a viajar. A propósito, entrevistei ontem à noite Isabelle Huppert. A entrevista sai amanhã no ‘Caderno 2’. Lá pelas tantas, perguntei-lhe onde havia filmado ‘O Portal do Paraíso’, de Michael Cimino. Ela respondeu – ‘Montaná’, pondo o acento do A final, como fazem os franceses. Disse-lhe que estava voltando de Monument Valley e contei do meu sonho de conhecer as locações do mestre John Ford. Ela me disse que também foi a Monument Valley. ‘C’est un rêve, un endroit misterieux’, um sonho, um lugar misterioso. Acrescentei que haviam muitos franceses por lá. Ela resumiu – “Nous sommes tous de cinéphiles”. Uma forma de dizer – amamos John Ford e os westerns.