Redigi o post anterior, do aeroporto, no Rio. Santos Dumont! Já estou em casa. Tenho essa alma de pesquisador. Gosto de fuçar nos velhos arquivos do Estadão e aproveitei, ao escrever sobre Esperando Godot, para pesquisar se encontrava a primeira montagem da peça no Brasil. Houve duas, amadoras, nos anos 1950, praticamente contemporâneas do texto de Samuel Beckett, uma delas em Porto Alegre, com direção de Luiz Carlos Maciel. A primeira montagem profissional foi em 1969, com Cacilda Becker e Walmor Chagas, direção de Flávio Rangel. Em cena aberta, Cacilda teve o derrame cerebral, ficou em coma 30 e tantos dias. Morava em Porto Alegre e seguia sua agonia pela imprensa. Todo dia tinha matérias no jornal. Eram tempos de resistência, em plena ditadura – Fora, Costa e Silva -, e eu lia as histórias do mítico apartamento na Av. Paulista, pré-coxinhas, em que a intelligentsia da época protestava contra o regime. Nunca vi Cacilda no palco. A jovem Fernanda Montenegro, sim, e Tonia Carrero, e Maria della Costa, Glauce Rocha. Todas elas, sim. Cacilda, nunca. No cinema ela fez, com Jardel Filho e direção de Luciano Salce, Floradas na Serra. O mistério Cacilda. Não era bela, mas tinha um magnetismo que não deixava a gente desgrudar o olho. Em 1976, Antunes Filho fez a primeira montagem brasileira de Godot só com mulheres. Gabriel Villela fez a dele em 2006 – há dez anos -, celebrando o centenário do dramaturgo e escritor. E chegamos à de Elias Andreato, com Cláudio Fontana. Não sei se ficou claro no texto anterior, mas gostei muito de Cláudio. Sua pureza de clown me fez viajar. E adorei a homenagem a Magritte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.