Nem só de Mostra vive o cinéfilo. Meu editor no Caderno 2, Dib Carneiro, foi ver Pequena Miss Sunshine e concordou integralmente com Dustin Hoffman, que na entrevista, em Londres, disse que é o melhor filme entre os que viu recentemente. Dib concordou e acrescentou uma informação valiosa. Disse que o cinema estava cheio, ontem, sábado. Ou seja, a Mostra ocupa 19 salas da cidade e concentra a atenção do público, mas existem outras boas atrações que não podem ser subestimadas. Pequena Miss Sunshine, A Família Rodante da produção independente americana, talvez seja a mais luminosa delas. Não se furte a este prazer.

