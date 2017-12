Uma coisa leva a outra, sempre. Comentei Um Lugar na Platéia com o Bira, Ubiratan Brasil, e ele me mostrou a reportagem do Rodrigo Fonseca no Globo de hoje, dizendo que o filme de Danièle Thompson virou o xodó do público no circuitinho de arte do Rio. Fui comentar com meu editor, Dib Carneiro Neto, e ele disse que esse é o tipo do filme que poderia e até deveria ficar anos em cartaz, por suas virtudes humanas, estéticas e terapêuticas. Mas o que o Dib disse, e quero registrar aqui, é que Um Lugar na Platéia é, para ele, da mesma veia de A Pequena Miss Sunshine. O filme pequeno, mas grande pelas janelas que abre para o espectador disposto a olhar para fora, para entender o mundo, e para dentro, para entender a si mesmo.

