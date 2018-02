Miscelânea

Assisti hoje de manhã ao remake de ‘O Dia em Que a Terra Parou’. Embora a fantasia científica de Robert Wise, de 1951, ostente a fama de ser um clássico do cinema, está longe de ser uma obra-prima e é até bastante ingênua na sua abordagem do perigo atômico, muito mais forte na época – e isso que hoje a Terra está muito mais devastada, como não se cansa de nos dizer Al Gore. Não dá para ir com muita expectativa para ver um filme desses, mas devo ser a alma solitária que, no mundo, gostou de ‘O Exorcismo de Emily Rose’, portanto fui esperando mais do que o diretor Scott Derrickson poderia me dar. Confesso que havia achado muito interessante como o Derrickson tirou o exorcismo da Igreja para colocá-lo no tribunal em ‘Emily Rose’ e a atriz do filme – a Emily, não a advogada Laura Linney – era fantástica. ‘O Dia’ tem agora coisas impressionantes – não falo só dos efeitos -, mas a tese do original já era insustentável. O alienígena que vinha, em nome da galáxia, apresentar um ultimato aos terráqueos. Eu, hein? Vou voltar ao filme, claro, mas agora preciso sair para uma cabine. E amanhã de manhã tem o longamente esperado – por mim – ‘O Curioso Caso de Benjamin Button’. Uma parceria do diretor David Fincher com o astro Brad Pitt não é coisa que se perca. Por falar no Sr. 20 de Hollywood, a mulher de Brad, Angelina Jolie, leva jeito de ser indicada para o Oscar – como ele… -, concorrendo por ‘A Troca’, o menos bom (o pior?) filme de Clint Eastwood em décadas. ‘A Troca’ estréia na sexta (como ‘O Dia em Que a Terra Parou’). Me disseram que há a possibilidade de super-Clint ir a Berlim com ‘Gran Torino’. Nem sabia da existência deste filme. Vi o cartaz pela primeira vez, no Shopping Eldorado, quando fui {à cabine de ‘Madagascar 2’. Continuo sem saber, porque não vi trailer e aquele cartaz não informa nada. O que vocês sabem desse novo Clint? Promete? Tomara!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.