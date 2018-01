Minhas peregrinacoes

PARIS – Hah uma semana estava em BH, vindo de Tiradentes. No domingo, abri o portal do Estado, condicao para acionar meu blog e veio aquela notiocioa terrivel da tragedia em Santa Maria. O pesadelo continua e ontem, ou anteontem, e hoje o numero de mortos para para de aumentar. Quando falo com um motorista de taxi, ou um garcon, quando cheguei no hotel, todo mundo, sao saber que sou brasileiro, comenta a incendio na Kiss. Era tao melhor quando, ao dizer que era de Porto Alegre, a identificacao das pessoas era com o Forum Mundial Social. Faco duas especies de peregrinacao na minha vida. Em Paris, visito sempre Notre Dame. Lah estive hoje. Havia lido na imprensa que os nove novos sinos da catedral iriam comecar a operar no fim de semana. Eles estao expostos na nave central, sao lindos, mas soh devem tocar dentro de tres semanas. A outra peregrinacao, em Porto, eh ao local, no Parque Marinha, em que os integrantes do forum deixaram seus votos para o futuro. Aquilo estah invadido pela hera, tao desgastado pelo tempo que parece que o forum foi hah um seculo. Pelo visto, soh eu gostaria de preservar aquele testemunho. O forum foi uma realizacao do PT em Porto. Se nem o PT se interessa mais de preservar a memoria do evento que divulgou a cidade em todo o mundo, a oposicaoh, que nunca fez nada parecido, quer mais eh enterrar a lembranca. Estou numa lan house proxima ao Beaubourg, enviando materias para o jornal. O laptop que trouxe estah bloqueado e nao me dah acesso, o que me obriga a carregar um peso inutil, oh ceus! Vou parar de reclamar. E espero deixa-los com inveja, mas da boa. A Cinemateca de Paris ap[resenta uma retrospectiva de Luigi Comencini. Acho meio demais ir para lah e ficar o resto do dia. Assim, terei de escolher entre dois filmes, para ficar apenas pela duracao de um. E que dois filmes – La Ragazza di Bube e L`Incompresso. Qualquer que seja minha escolha, serah boa. O problema eh que saoh filmes que nao vejo hah muito tempo. Acho que vou rever Bube que, alem de tudo, tem um preto e branco deslumbrante.

