Minhas belas damas

Minhas belas no tapete vermelho do Globo de Ouro – Cate Blanchett (sempre), Rooney Mara e Jennifer Lawrence, essa num vermelhão, sua cor favorita. E o penteado dela, uau! Todas concorrem a melhor atriz. Cate e Rooney na categoria drama, por Carol; Jennifer, comédia, por Joy – O Nome do Sucesso, de seu amigo David O. Russell. Só estou tentando entender por que Jane Fonda se meteu naquela gola ondulada, parecendo um vaso, debaixo da qual tem um vestido. Jane foi indicada a melhor coadjuvante por Youth, de Paolo Sorrentino. Não vi todos os filmes da categoria – e amo Hanói Jane, pelo que representava para a minha geração – mas melhores que ela estão Kate Winslet, em Steve Jobs, e Jennifer Jason Leigh, no Tarantino, Os Oito Odiados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.