Minha animação favorita

E não é que eu esqueci de comentar, na votação do Nation Board of Review, a vitória de ‘Ratatouille’ como melhor animação? O filme saiu há pouco em DVD. É lindo. Não sei de vocês, mas eu adoro ‘Ratatouille’, que coloco no mesmo panteão das minhas animações favoritas – ‘O Rei Leão’, ‘Procurando Nemo’ e ‘A Era do Gelo (2)’, que são as que mais me encantam. Posso ter uma admiração intelectual por ‘Toy Story’ e por clássicos mais antigos como ‘Branca de Neve’ e ‘O Submarino Amarelo’, mas paixão… Paixão a gente não controla nem racionaliza. Vive (mais do que sente). E aí, no meu caso, é por ‘O Rei Leão’, por ‘Nemo’ – que eu, como a personagem do Coutinho em ‘Jogo de Cena’, choro cada vez que vejo – e ‘Ratatouille’, na cena em que o crítico recupera o tempo perdido e que eu acho coisa de gênio, o ‘meu’ Proust. Estava quase salvando o post quando me bateu que estou esquecendo o Myiazaki. Fazer o quê? Gosto dele, mas não me apaixono. É uma admiração fria (por ‘Chihiro’; gosto mais do ‘Castelo’).

