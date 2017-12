Devia estar bem doidinho no dia de ontem, pois fiz um destaque nos Filmes da TV, na edição de hoje do ‘Caderno 2’, elogiando a excelência de Michael Mann, mas me esqueci de colocar a informação fundamental – onde, em que canal e horário, os interessados poderiam ver ‘Miami Vice’. Ainda dá tempo. O filme passa às 19h35 no Telecine Premium. Não é segredo para ninguém que eu amo Michael Mann. Acho ‘O Informante’, ‘Ali’ e ‘Colateral’ grandes filmes e, mesmo que ‘Miami Vice’ não seja tão grande, é bom – e a cena de dança entre Gong Li e Colin Farrell virou uma das referências do meu manual do erotismo cinematográfico. Melchiades, ombudsman do ‘Estado’, me puxou a orelha com toda razão. Ora se viu, fazer destaque por fazer, sem complementar as informações…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.