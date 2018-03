CANCUN – Olá! Cheguei ontem ao México, via Miami, para a super junket da Sony, que exibe os títulos mais atraentes da sua producao 2009/2010. Vi ontem Distrito 9, producao de Peter Jackson, que comeca realmente muito interessante. O longa passa-se em Johannesburego, onde os alienígenas foram confiunados no distrito do título e sofrem de um apartheid. Uma forca multinacional vai transferi-los de área, corre uma guerra e, no centreo dela, está o chefe das operacoes, que é contaminado por um líquido que serve para um experimento e comeca a soifrer uma mutacao. Vai virando ET e é cacado por todo mundo, porque passa a representar dinheiro – o elo de uma nova cadeia. Na segunda parte, Distrito 9 vira um filme de acao mais tradi9cional, nao diria convencional e, muito menos, comum, porque o herói, que quer recuperar sua coindicao de humano (e a mulher), se liga a um alienígena que também quer salvar o filho e os demais de sua raca (o c aqui é com cedilha, mas nao a encontro). Nao é frequente a gente ver um filme onde se torce pelo ET contra os militares. Daqui a pouco entrevisto o diretor e, ä tarde, Matt Dillon e Paul Walker, que estao aqui mostrando Takers. Nao conhecioa Cancun e nao sou muito de mar, quem me conhece sabe. Acho lindas as praias brasileiras, mas elas sao verdes e até azuis, mas a cor azul cobalrto que a água do mar tem aqui em Cancun eu nunca vi. Aliás, vi em Curacao, na chamada praia Azul. Fico aqui ao longo de toda a semana. Regresso sexta ao Brasil, chegando no sábado e domingo já teremos Gramado. Vou dando notícias.

