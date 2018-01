Meu sonho de cinema

Não é por nada não, mas se ainda não respondi aos pedidos de informação sobre onde e como comprar a antologia com meus escritos de cinema da fase de Porto Alegre, é porque não sei. Juro! O livro chama-se Um Sonho de Cinema e tem a foto do Alain Delon, em Rocco, na capa. A edição foi uma espécie de homenagem que a Prefeitura de Porto me fez, como fez a outras pessoas que também escreviam sobre cinema, antes e depois. Houve um lançamento em Porto Alegre, outro no Festival de Brasília, mas o livro nunca chegou a ser lançado em São Paulo, até porque não existe uma editora por trás, interessada em promover o que não deixa de ser um investimento econômico. Há um certo tempo, o Fred Botelho, da 2001, me pediu uma apresentação do Tuio Becker, importante crítico gaúcho, para pôr na revista da rede, porque ia colocar a antologia do Tuio à venda. Não consegui confirmar com ele, por causa do feriadão, se tem também o meu livro. Mas, se houver interesse, a gente pode conseguir uns volumes lá em Porto Alegre e até fazer um encontro informal, não digo uma sessão de autógtrafos, já que o livro tem dois anos (eu acho).

