Acordei-me hoje pela manhã, abri o laptop para postar e vi a data – 8 de agosto. Imediatamente, lembrei-me.Meu amigo Tuio Becker estaria de aniversário. Tuio faria 73 anos, tinha dois mais que eu. Morreu em 2 de maio de 2008, aos 64. Tuio era de Santa Cruz do Sul – a mesma cidade em que nasceu meu pai, e onde hoje minha ex,. a Doris, leciona na Faculdade de Arquitetura. Conheci o Tuio na Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Ele se formou, eu não. Nunca exerceu a profissão. Éramos, sempre fomos, jornalistas de cinema. Tuio era também cineasta. Amávamos Robert Bresson e Eric Rohmer, e creio que nosso único ponto de discórdia eram os italianos – eu sempre amei Luchino Visconti, ele considerava Roberto Rossellini o mais importante diretor do cinema. Éramos muito ligados, depois a vida nos separou. Vim para São Paulo e, quando o reencontrava, sentia um esfriamento cada vez maior. Tuio teve Alzheimer e aí, sim, tudo acabou, e antes que caísse o pano. Passaram-se oito anos e Tuio Becker faz parte dos meus mortos. Carrego comigo – José Onofre, Jefferson Barros, Sérgio Moita, Romeu Grimaldi Tuio Becker. Passado todo esse tempo, é impressionante como, volta e meias, me pego pensando – Tuio Becker teria gostado desse filme, esse tem a cara do Jefferson, esse do Zé (Onofre). Sempre gostei de westerns. Tuio preferia os melodramas. O volume com a seleção de suas críticas na Coleção Escritos de Cinema, da Prefeitura de Porto Alegre, chama-se Sublime Obsessão, como o filme famoso de Douglas Sirk com Rock Hudson e Jane Wyman. Mas, na capa, Marcus Mello, que fez a edição, colocou Marlon Brando e Vivien Leigh – Uma Rua Chamada Pecado/Um Bonde Chanmado Desejo, de Elia Kazan. Era outra controvérsia entre nós. O ‘meu’ Tennessee Williams na tela teria de Gata em Teto de Zinco Quente, de Richard Brooks, ou De Repente, no Último Verão, de Joseph L. Mankiewicz – ambos com Elizabeth Taylor.

