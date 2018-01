Meu amigo mineiro

Preciso sair para entrevistar Uli Lommel, o ator alemão que está na cidade para prestigiar, na quarta, a abertura da retrospectiva de Rainer Werner Fassbinder no CCBB – vou voltar ao assunto. Mas não posso deixar de registrar uma coisa. Em BH, havia postado que estava na cidade, na experctativa de encontrar amigos mineiros do blog. Não deu outra. Carlos Quintão apareceu na sessão de ‘Independência’ e me contou novidades que deverão alegrar os cinéfilos das ‘Alterosas’ (será que ainda se usa a expressão?). Como ele pediu reserva, não antecipo nada, mas acho muito legais essas amizades criadas através do blog. E o Raya Martin foi legal, hein Quintão? Ou será que exagero?

