Mestres americanos

Entre os grandes filmes que você poderá ver na 30ª Mostra Internacional de Cinema São Paulo, reserve desde logo na sua agenda um espaço para American Masters John Ford/John Wayne: The Filmmaker and the Legend, de Sam Pollard. Reunindo depoimentos e cenas de filmes, o diretor conta a história dessa parceria que rendeu obras-primas do cinema, desde aquele marco na história do western que foi No Tempo das Diligências até obras viscerais como Rastros de Ódio e O Homem Que Matou o Facínora, quando Ford anunciou a decadência do gênero que ajudara a consagrar. E não foi só no western que brilharam – Depois do Vendaval ostenta, como poucos filmes, a sua aura de clássico. Você vai ter uma surpresa vendo o filme de Pollard, que conta a história secreta dessa amizade. O grande Ford era um tirano que exigia a submissão de Wayne e o espezinhava. Quando o astro, para se afirmar, resolveu dirigir um épico, Ford, sem a menor cerimônia, chegou ao set de Álamo e começou a comandar os trabalhos. Naturalmente que os filmes que fizeram juntos não ficam menores por isso, mas é, no mínimo, curioso conhecer esse outro lado da história oficial. Assim, como também é curioso assistir e, se possível, comprar o DVD de O Céu Mandou Alguém, parceria de Ford e Wayne de 1949, resgatada pela Warner. Intitulado The Three Godfathers (Os Três Padrinhos) no original, o filme é uma transposição para o western da história dos Três Reis Magos da Bíblia. John Wayne lidera o trio de fugitivos que, no deserto, encontra mulher que está morrendo, após dar à luz. Eles prometem que vão levar o bebê à família dela e o fazem, mesmo com o risco de ser presos. Se é verdade que a obra de Ford, o Homero do Oeste, mostra como se constrói uma civilização, seu cinema celebra um tipo de humanidade e valor ético que fez a grandeza da chamada América. É tudo aquilo que George W. Bush e seus asseclas não professam hoje. O filme é uma fábula, digamos, sentimental e até uma alegoria cristã que o diretor dedicou a Harry Carey, ‘estrela brilhante do céu dos primeiros westerns’. Fosse outro o diretor e seria, talvez, piegas, quem sabe insuportável. Com Ford, vira um belíssimo (ainda hoje) filme. Veja-o e depois assista ao documentário de Sam Pollard na Mostra. Você vai ver a parceria de Ford e Wayne com outros olhos.

