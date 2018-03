BRASÍLIA – Luis Felipe me pede para falar sobre Polanski, ‘O Inquilino’, e eu também quero acrescentar um post sobre os novos lançamentos da Coleção Cinemateca Saraiva, avalizada por meu amigo Rodrigo Fonseca. Sinceramente, acho a coleção bem irregular, com títulos importantes e outros que não colocaria numa cinemateca, mas vai ser um prazer poder falar de ‘A Mulher do Tenente Francês’, de Karel Reisz, com o brilhante roteiro de Harold Pinter, que reinventa o romance de John Fowles. E a atuação de Meryl Streep é daquelas que tocam a perfeição. Estão chamando meu vôo. Vou ter de desligar o computador. Não sei se ainda volto hoje a postar, depois do ‘Lua Nova’. Espero que sim. Até já!

