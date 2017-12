Mensagem de Natal

Como todo mundo, sou um poço de contradições. Enfrentei a loucura do shopping lotado neste domingo para comprar alguns presentes. A gente pode ser crítico – não digo crítico de cinema; crítico em relação ao mundo em que vivemos ¬, mas é difícil não transigir com o consumismo próprio do período. Uma coisa já sei que vou adorar. Vou ganhar um DVD da Cryterion, da série de samurai do Hiroshi Inagaki, comprado na seção de importados na Livraria Cultura de Porto Alegre que, não sei por que, é melhor que a de São Paulo. O tal DVD tem tudo a ver com o livro que estou lendo agora – O Samurai, de William Scott Wilson, que conta a vida do lendário espadachim Miyamoto Musashi, um lançamento da Estação Liberdade. Ainda em relação ao Natal – outro dia, saímos do jornal Dib Carneiro Neto, editor do Caderno 2, Lauro Garcia Lisboa, nosso crítico de MPB, e eu. Todo mundo reclamava do estresse de fim de ano. Muita festa da firma, amigo secreto, confraternizações diversas. O assunto caiu no quesito cinema e Natal. Qual o filme natalino preferido de cada um? Dib e Lauro foram tradicionais. Lembraram coisas como Frank Capra. Eu radicalizei. Meu filme preferido de Natal é Gremlins, de Joe Dante, com aqueles monstrinhos que subvertem a festa de Natal, naquela pequena cidade americana. Adoro Joe Dante e Gremlins é daquelas fantasias que não me canso de ver. E você, qual é seu filme preferido de Natal? Comente sua preferência. Podemos até fazer um ranking, quem sabe me esqueci de algo genial? E ah, sim. Boa ceia!

