PAULÍNEA – Estou escrevendo este post do business center do hotel em Campinas, mas na verdade ‘estou’ é um Paulínea, por conta do 1º Festival de Cinema, que começou ontem à noite. Na sexta, pré-festival, Fernanda Montenegro veio inaugurar o cine-teatro que acolhe o evento, uma obra realmente faraônica, numa cidade que não parece tão grande, mas até onde percebi Paulínea tem uma atividade econômica forte, à qual está tentando acrescentar agora o Pólo de Cinema, de forma a atrair investidores nacionais e estrangeiros, o que representa prestígio, dinheito, empregos, turismo, mais empregos etc. Rubens Ewald Filho está empenhado há tempos neste projeto. Vi-o ontem de longe, mas não falamos. Devo encontrá-lo à tarde, porque a razão da minha vinda aqui é a participação num debate que ele vai coordenar, sobre o cinema brasileiro e a mídia. À noite, volto para São Paulo, mas gostaria de assistir a alguns filmes que competem ao troféu ‘Menina’. Já que se trata da ‘Menina de Ouro’, poderia ir para ‘Nossa Vida não Cabe num Opala’, que não é ‘sobre’, mas tem boxe, só que infelizmente não vou poder torcer, pois continuei não gostando do filme de Reynaldo Pinheiro, apesar de todo o carinho que me dispensam sua mulher, Miriam Chnaiderman, e ele. Os filmes que mais me atraem são ‘Os Desafinados’, de Walter Lima Jr., com Rodrigo Santoro, na quinta (e eu vou fazer o possível para ver), ‘Feliz Natal’, de Selton Mello (claro) e ‘Alucinados’, de Roberto Santucci, com Sílvio Guindani e um ator que o próprio Santucci me disse que é espetacular (mas ele é suspeito), Cláudio Gabriel, que fez um pequeno papel em ‘Bellini e a Esfinge’. Excluo o ‘Pequenas Histórias’, do Ratton, porque estréia na sexta e devo vê-lo amanhã ou depois, em São Paulo.

