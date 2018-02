Sobre os melhores do ano. Acho as listas bem legais e o fato de serem incompletas, ou sujeitas a erros, me parece inevitável, porque a lista sempre está ligada a um momento histórico muito preciso. Quando, ou se, eu escolher os melhores no fim do ano, a escolha será naquele momento. Se daqui a dez anos vou referendar ou não, é outra história. Maxs vamos por partes, segundo a receita de Jack (o Estripador). Régis me pergunta se esqueci de ‘Santiago’ – não esqueci, não. Acho, inclusive, que o filme do João Moreira Salles tem tudo a vcer com o de Eduardo Coutinho, mas eu confesso que se tivesse de escolher um, e apenas um, seria o ‘Jogo de Cena’. Wellington, aliás, listou os dez melhores nacionais e esqueceu o ‘Jogo de Cena’. Tá brincando, Wellington? José Guedes me deu duas sugestões interessantes. O filme do Resnais, ‘Medos Privados em Lugares Públicos’, e o de Jia Zhang-ke, ‘Em Busca da Vida’/Still Life. Gosto dos dois, mas se tivesse de escolher um, entre eles, seria o Zhang-ke. Adoro o imaginário de Resnais, mas não creio que ‘Medos Privados’ seja um filme tão grande que possa ser considerado o melhor do ano. Resnais, cineasta da memória e do esquecimento, nuna fez filmes de época, como Luchino Visconti e Joseph Losey, mas tem tudo a ver com Proust. Só que, em matéria de tempo perdido (e reencontrado), meu coração bate mais forte por ‘Ratatouille’…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.