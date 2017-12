Recebi, no começo do mês, o convite de Chico Fireman para participar, no blog dele, da votação dos melhores filmes de todos os tempos. O e-mail pedia uma lista dos 20 melhores filmes, com o deadline de 30, ou seja, domingo. Rascunhei agora uma lista, que entrego para vocês.

Rocco e Seus Irmãos.

Hiroshima Meu Amor

Rastros de Ódio

A Primeira Vitória

Terra

M, o Vampiro de Dusseldorf

O Mensageiro do Diabo

O Rastro da Bruxa Vermelha

Cidadão Kane

O Bandido Giuliano

Rebelião

O Grande Ditador

Morangos Silvestres

Psicose

Vidas Secas

O Intrépido General Custer

O Encouraçado Potemkin

Era Uma Vez em Tóquio

O Desprezo

Clamor do Sexo

Gosto dessa lista que me saiu rapidamente. É a minha. E aí fico pensando- nenhum Stanley Kubrick, Jean Renoir, Carl Theodor Dreyer! Nenhum Glauber! E onde foram parar Aurora, Ladrões de Bicicleta, A Canção da Estrada, A Aventura, Oito e Meio, O Espírito da Colmeia, O Poderoso Chefão? Apenas dois westerns – nenhum Anthony Mann nem Howard Hawks! Até domingo pode ser que mude títulos, posições. Não estou racionalizando. Estou me deixando guiar pela emoção. Às 12h30 de 28 de abril de 2017, a situação é essa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.