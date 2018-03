Estava ontem correndo atrás de Jane Birkin e não pude ir à Fiesp, na Paulista, que realizava, em parceria com o Sesi-SP, sua festa de entrega do 4º Prêmio do Cinema Paulista. ‘A Casa de Alice’ foi o melhor filme, mas o pai da criança, Chico Teixeira, não ganhou o troféu correspondente – Heitor Dhalia, de ‘O Cheiro do Ralo’, foi o melhor diretor. Carla Ribas, a Alice, foi a melhor atriz – quem mais? Gostei que Rafael Raposo, o Noel Rosa de Ricardo Van Steen, tenha sido o melhor ator. Rafael é maravilhoso no filme (do qual gosto muito) e estava pedindo este prêmio desde que ‘Noel – Poeta da Vila’ passou no Festival do Rio (de 2006). Hoje tem mais premiação. No CineSesc, ocorre a entrega do troféu Jairo Ferreira, para os melhores do ano. Jairo foi um crítico e diretor ligado à experimentação e um prêmio com seu nome só pode privilegiar o cinema, como se diz, de invenção. Não cheguei a conhecê-lo, acho que só de vista. Não me lembro de algum dia termos conversado. A Olhos de Cão, produtora do Paulo Sacramento, está lançando um DVD com curtas em super-8 do Jairo. Não vou poder ir hoje ao CineSesc – tenho de ir ao show de Jane Birkin -, mas vou ver o DVD à tarde para escrever alguma coisa.

