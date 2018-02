Melhor do ano

Bruno pisou nos meus calos – assistir a ele ou assistí-lo? Consultei dois mestres da língua e eles me disseram que não está errado dizer ‘assistí-lo’ e que a forma até fica mais coloquial, para uso no blog. Quanto a eu achar ‘Ratatouille’ o maior filme do ano… Sabem que eu estou com esse problema? Tenho de escrever sobre um só filme estrangeiro, o maior do ano. Se fosse nacional, seria fácil – a escolha seria entre ‘Jogo de Cena’ (meu favorito) e ‘Tropa de Elite’ (que soma à qualidade a polêmica que provocou). Sou capaz mesmo de escolher o ‘Ratatouille’, mas estou aceitando sugestões.

