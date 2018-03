Aaron Sorkin ganhou o prêmio de roteiro adaptado. É o roteirista de ‘Rede Social’, o que dá alento para as minhas expectativas. Ele não tinha recebido o prêmio do sindicato. Quem sabe teremos outras supresa assim? A vitória de David Seidler, por ‘O Discurso do Rei’, na categoria roteiro original, devolve a premiação aos trilhos. Ou não?

