Quero só dizer que, se vocês me encontrassem à uma da manhã, na saída de ‘Medo da Verdade’, eram capazes de pensar que eu havia pitrado. O filme do Ben Affleck me impressionou muito. A história do casal que investiga o desaparecimento de uma garota implode, desde o interior, com toda a sociedade dos EUA. Não sobra nada – família, instituições, nem o próprio casal. É raro um filme norte-americano terminar daquele jeito, sem remissão dos pecados e sem alívio para o espectador. Ainda não degluti de jeito. Tive até insônia (demorei a dormir). Que coisa! Gostei muito do Casey Affleck, irmão do Ben, que também faz o covarde Robert Ford que assassina Jesse James no western com Brad Pitt. O cara é talentoso, mas tem, principalmente, uma voz meio rouca, cortante, que dá uma dimensão muito interessante a seus personagens. Vocês viram? O filme tem distribuição no Brasil? Deve ter, pois já passou com legendas em português. Só para encerrar o assunto Ben Affleck. Não sabia – obrigado pela infdormação – que ele está com a Jennifer Garner. A Jennifer Garner? Elektra? Pelamor de Deus! Aquilo não é só uma mulher. É um arrasa-quarteirão. Retiro o que disse no outro dia. Ben Affleck é um felizardo, isto sim.

