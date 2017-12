Master Class

Admiro muito Walter Salles, mas a comunicação com ele anda cada vez mais difícil. Foi-se o tempo em que Waltinho ligava à meia-noite para responder aos pedidos de entrevistas. Quando o encontro em Cannes, Berlim e Salônica, como no ano passado, ele é sempre encantador e muito bom papo, mas entrevista, hoje em dia, só por e-mail. Waltinho filmou em São Paulo – imagino que já tenha terminado – e nem abriu o set para a imprensa. Por que estou contando isso? Porque amanhã, abrindo o ‘Caderno 2’, você vai encontrar um texto espetacular de Walter Salles, falando sobre cinema de estrada, o assunto da aula magna que Wim Wenders e ele deram em Salônica, em novembro de 2006. O texto foi escrito originalmente para o ‘The New York Times’ e teve de ser comprado pelo ‘Estado’, para reprodução. Ainda bem que vale cada dólar que foi investido. Leiam amanhã no ‘Caderno 2’. Imperdível!

