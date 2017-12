Homem de pouca fé! Devia ter confiado mais nas chances de Marion Cotillard. Estamos mais ou menos no meio da cerimônia de entrega do Oscar número 80 e a vitória da atriz de ‘Piaf – Hino ao Amor’ foi a que mais me emocionou. Estamos tendo este ano a vitória de três atores europeus e dois que não são de língua inglesa – Javier e Marion. Isto vai para os anais do prêmio.

