Marion nota 10

Fui jantar outro dia na casa de um amigo e a comida ficou esfriando. Tudo porque, quando cheguei, ele estava vendo ‘Piaf’ e eu disse, ‘Vamos ver um pouquinho’, ‘Só mais um pouquinho’, e depois não queria desgrudar mais. Lembro-me do choque que tive ao assistir ao filme de Olivier Dahan na abertura do Festival de Berlim. Os coleguinhas todos saíram torcendo o nariz e eu estava siderado não apenas com a Marion Cotillard, mas também com a audácia do próprio Dahan, que fazia escolhas ousadas e nem de longe parecia o diretor que havia feito ‘Rios Vermelhos 2’ (se bem que há uma selvageria interessante na violência daquele filme). Todas as cenas de Edith, isto é, Marion, com o pugilista Marcel – não sei quem é o ator que faz o papel – me parecem deslumbrantes e o plano de desespero dela, ao receber a notícia da morte do amante, abrindo-se diretamente para o show no palco, me parece um ‘tour de force’ arrebatador. Marion Cotillard é a estrela de ‘Inimigos Públicos’, dividindo a cena com Johnny Depp e Christian Bale. Até isso me faz ficar ansioso pelo novo Michael Mann.