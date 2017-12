De volta a Julie Christie, bem rapidinho. Adorei o que me disse o Marc Foster, quando o entrevistei por telefone, sobre ‘Em Busca da Terra do Nunca’. Na hora de falar de elenco (Johnny Depp, Kate Winslett), citei a Julie e ele me contou que os produtores queriam Faye Dunaway no papel da sogra. Ele disse que desistia do filme. Queria alguém que trouxesse as marcas do tempo e ainda exibisse beleza e serenidade interior, não uma coisa toda repuxada, à custa de tantas plásticas. Espero não estar sendo desrespeitoso com Faye, a genial Bonnie Parker de ‘Uma Rajada de Balas’, de Arthur Penn. Mas Julie… A que amou demais (em ‘Darling’ e ‘Doutor Jivago’) mostra que envelhecer faz parte da experiência humana e que a obsessão pela imagem da juventude é uma grande tolice. Mas, enfim, se Faye Dunaway está feliz com suas plásticas…

