Mais um em Veneza

Confirmadíssimo. ‘Insolação’, de Felipe Hirsch e Daniela Thomas, também vai para a mostra Orizzonti, do 66º Festival de Veneza. Minha fonte não se enganou. Há uns 15 dias eu já havia cantado a bola. Com o filme de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz, mais a homenagem a Walter Salles, já temos aí uma bela representação brasileira no Lido, em 2009. Tenho ouvido maravilhas sobre ‘Insolação’, que foi feito em Brasília,. Esperava ver o filme no Festival do Rio, mas parece que as ambições de Felipe (e Daniela) são mais amplas, o que não impedirá o filme de estar na Première Brasil, quem sabe? A idéia da dupla de diretores era filmar ‘a melancolia do amor inalcançável’, como acabo de ver no e-mail que confirma a participação do filme em Veneza. O texto prossegue – ‘Como se esse sentimento pudesse se materializar em paisagem, em palavra, em ação. Como se pudesse existir independente do tempo e do espaço e, ainda assim, ser reconhecível’. Além de Leonardo Medeirtos, Maria Luisa Mendonça, Paulo José, Leandra Leal e Simone Spoladore estão no elenco. Simone foi minha companheira de júri, quando integrei o corpo de jurados dee Brasília, há coisa de três anos (acho). ‘Insolação’ vai para o Festival de Brasília? Para isso, não poderia estar no Rio. Sei que a seleção para um dos mais importantes festivais do mundo aumenta a expectativa pelo estreia de Felipe Hirsch, consagrado no teatro, agora como diretor de cinema.