TIRADENTES – Apesar da procedência, este post não tem nada a ver com a 13ª Mostra, mas não resisto a incluí-lo. Como vivo na contracorrente de meus colegas críticos, gosto de Ridley Scott ou de muita coisa que ele fez (‘Alien’, ‘Blade Runner’, ‘Falcão Negro em Perigo’ etc). Portanto, é muito provável que termine gostando do filme, quando estrear, mas me surpreendeu saber que ele acaba de fazer uma nova versão de ‘Robin Hood’, com Russell Crowe na pele do herói da floresta de Sherwood e Cate Blanchett como sua Lady Marian. Em princípio, me parece muito sem imaginação, mas não duvido que Ridley Scott vá imprimir sua marca e fazer, quem sabe, ‘o’ Robin Hood definitivo, embora eu goste muito do de Michael Curtiz e William Keigley, com a dupla clássica Errol Flynn/Olivia De Havilland, e tenha gostado, moderadamente, do dos dois Kevins, o Reynolds e o Costner. Mas eu confesso que o ‘meu’ Robin Hood é o de Richard Lester, com Sean Connery fazendo o herói envelhecido, e cansado de guerra, que volta para descobrir que Lady Marian (Audrey Hepburn) entrou para um convento. Como é bonito, e triste, aquele filme!

