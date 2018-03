Mais repescagem

Falei mal aqui no outro dia sobre Guy Maddin, simplesmemnte dizendo que não entendo o entudiasmo que tem por ele o Sr. Mostra de São Paulo, Leon Cakoff. Mas, se pudesse, iria às 21h20 ao Cine Bombril, para assistir, na repescagem, a ‘My Winnipeg’. Tanta gente me falou bem que não custaria arriscar e, quem sabe, ser surpreendido pelo novo filme do Maddin. Ocorre que, no mesmo horário, pretendo (re)ver ‘O Estranho em Mim’, de Emily Atef, na Sala BNDS da Cinemateca. Não fiquei muito impressionado pelo filme, que trata de depressão pós-parto, e confesso (mas isso vocês já sabem) que torcia pelo ‘Tulpan’, para melhor da 32ª Mostra. Já que o júri votou unanimemente em ‘The Stranger in Me’, não custa dar uma conferida. Até reveria, também, o ‘Tulpan’, que achei tão bonito, mas o filme do cineasta do Cazaquistão Sergey Dvorstevoy passa na mesma sala, às 19h20, e neste horário eu espero estar vendo a peça de Amir Labaki ‘Lotte’, sobre a lendária Lotte Lenya, companheira de Kurt Weill (e uma vilã inesquecível na série James Bond, por seu papel em ‘Moscou contra 007’). Passada a Mostra, vamos dar uma atençãozinha também ao teatro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.