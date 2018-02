Mais Ônibus 174

Marquei de almoçar com a minha filha naquele boteco da Frei Caneca que serve uma ótima feijoada. Tenho de ir correndo, mas antes quero só dizer que (re)vi ontem Ônibus 174, do José Padilha, exibido à tarde, 17h30, no National Geographic, como documento especial pela passagem do 7 de setembro. Havia estranhado que um filme com aquele perfil virasse objeto de comemoração, mas, enfim, o objetivo devia ser lembrar que temos problemas demais para ficar pensando em ‘festa’ (embora eu esteja pensando na minha, admito). Independentemente de data, foi bom ter revisto o filme, que é uma porrada. Tenho lá minhas restrições, mas estava muito necessitado de rever Ônibus 174, até como dever de casa preparatório para o novo filme do Padilha, que vai abrir o Festival do Rio, no dia 20. Em princípio, Tropa de Elite parece o anti-Ônibus 174, mas será mesmo? A gente se fala.

