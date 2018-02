Mais ‘L..A. Weekly’

Citei há pouco ‘L.A. Weekly’ e não resisto a acrescentar mais um post sobre o jornal gratuito que, em geral, tem reportagens muito interessantes (e que fogem ao mainstream da grande imprensa dos EUA). Quando vi ‘O Amor nos Tempos do Cólera’, no Festival do Rio, achei o filme que Mike Newell adaptou do romance de Gabriel García Márquez bem razoável e até escrevi que tinha sentido mais amor do que cólera ao assistí-lo. ‘O Amor’ foi um retumbante fiasco nos cinemas norte-americanos, mas ninguém foi mais curto e grosso que o crítico do ‘L.A. Weekly’. Posso até não concordar com o cara, mas achei engraçado – sua resenha limita-se a dizer que o filme é a pior adaptação já feita de qualquer romance de um vencedor do Prêmio Nobel, em todos os tempos. ‘O Amor nos Tempos do Cólera’ estréia dia 28 nos cinemas brasileiros. Na segunda-feira, entrevisto Fernanda Montenegro, que tem uma participação pequena, mas muito importante (além da melhor cena, quando ela, louquinha, aparece exageradamente supermaquiada, como se fosse uma máscara).

