Mais Jeremy Irons

Meu tempo está terminando – estou numa lan house – e eu precoso sair, mas antes só um minipost. Depois de ver ‘A Mulher do Tenente Francêse’ em DVD, dei uma zapeada na TV paga e estava começando o ‘Eragon’, também com Jeremy Irons. Devo ser a única pessoa no mundo que gosta do ‘Eragon’, porque o filme foi um fracasso monumental e até hoje nunca ouvi que estivessem fazendo o 2. Mas é um filme que me encanta. O garoto, cujo nome não me lembro, é muito bom e a cena dele com o Jeremy Irons, quando o Jeremy conta como perdeu seu dragão e virou um cavaleiro renegado – tudo isso visto e ouvido por Safira, a fêmea de dragão que escolheu o herói por sua pureza de coração -, nossa, devo ter um parafuso a menos, mas aquilo me toca e, mesmo sendo uma fantasia, me parece muito verdadeiro. Engraçado, nunca tinmha percebido, mas o autor da série de livros, o Christopher Paolini, é ele próprio um garoto. Não sei quem foi o roteirista, mas com certeza não foi o Paolini que criou as frases maduras que me cativaram reverendo o ‘Eragon’. Não quero desacreditar o cara, só por ser jovem, mas tem de ser alguém mais velho, com mais experiência, ou então o Paolini se apropriou legal de filmes e livros antigos… Será que algum dia vão fazer ‘Eragon 2’? O 1 é tão melhor do que ‘A Bússola de Ouro’ e até onde sei o 2 da ‘Bússola’ já está em pré-produção. Um filme tão ruim e o ‘Eragon’, tão bonito, será que não vai ter seqüência?

