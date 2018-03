Meu amigo (e editor) Dib Carneiro Neto assistiu ontem à entrevista de Daniel Filho no programa do Jô. Daniel mostrou cenas do making of de ‘Se Eu Fosse Você 2’ – a depilação do personagem de Tony Ramos – e falou da união com Olivia Byington, mas o que deixou meu amigo animado foi o trailer de ‘Tempos de Paz’, adaptação que Daniel Filho fez da peça ‘Novas Diretrizes em Tempos de Paz’, de Bosco Brasil, que amo. Assisti à peça nas duas montagens (Dan Stulbach e Jairo Mattos e Dan e Tony Ramos) e, para dizer a verdade, gosto ainda mais da primeira, mas estou muito curioso para ver o filme, no qual o próprio Daniel tem uma participação como ator. O que se conta nos bastidores do cinema brasileiro é que ‘Tempos de Paz’ é um dos filmes nacionais, com ‘À Deriva’, de Heitor Dhalia, e ‘Budapeste’, de Walter Carvalho, apresentados à comissão de seleção do Festival de Cannes. Teremos algum desses filmes na Croisette? Algum outro? O de Eduardo Valente leva muito jeito de integrar a seleção. O suspense está chegando ao fim. Na quinta, 23 – depois de amanhã -, às 11h30 de Paris (6h30 no Brasil), o festival anuncia a seleção oficial, com os filmes da competição. Por enquanto, o que se sabe é que, além de ‘Up’, a animação da Disney/Pixar na abertura, teremos, já confirmado, o novo Lars Von Trier, ‘Anticristo’. Vocês que navegam na internet já devem saber que o trailer está disponível na rede. Bira, meu colega Ubiratan Brasil, viu e ficou impressionado com o ‘terror’ de Lars. Willem Dafoe está no elenco e, em Berlim, onde era ator de Theo Angelopoulos, já antecipou que ‘Anticristo’ é radical (como, aliás, se espera do autor dinamarquês). Mais dois diazinhos e já teremos uma amostra do que Cannes, a maior vitrine do cinema mundial, vai oferecer em 2009. E lá vamos nós!

