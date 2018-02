Mais Brasil em Havana

Já estava saindo quando Zanin (meu colega Luiz Zanin Oricchio) me chamou para dizer o que não resisti a compartilhar com vocês. Reabri meu computador só para acrescentar que houve mais uma vitória brasileira no Festival de Havana. ‘Casa de Alice’, de Chico Teixeira, ganhou o prêmio Opera Prima, como melhor filme de diretor estreante. Gosto muito do filme do Chico e, mais do que tudo, da fantástica atriz dele, Carla Ribas, que foi escolhida a melhor do ano pelos críticos da APCA. E agora tiau, senão vou perder meu horário no dentista.

