Mais Anthony Mann

Estou em Porto Alegre desde ontem e não me lembrava como minha cidade é quente no verão. Até brinquei ontem à noite – a camada de ozônio deve ter um buraco bem aqui em cima. Que coisa! Não sabia que ‘Pequeno Rincão de Deus’, do Anthony Mann, tinha saído em DVD no Brasil. Até onde me lembro, não é um grande Mann e é, sim, com Robert Ryan e uma cavalona chamada Tina Louise, que não chegou a virar estrela no fim dos anos 50, mas era um mulherão. Se não cometo injustiça com ela, Tina não era boa atriz, mas possuía rara exuberância carnal. Mann devia gostar do tipo, pois se casou com Sarita Montiel e havia escolhido Rossana Schiaffino, uma italiana para 400 talheres, como sua Ximena, antes que Carlo Ponti se associasse a Samuel Bronston, o que automaticamente levou a que Sophia Loren fosse escolhida para o papel, em ‘El Cid’. mann, de quaqlquer maneira, aqprovou a grande Sophia, pois fez com ela ‘A Queda do Império Romano’, que eu achei decepcionante, na primeira vez que vi, mas do qual agora gosto cada vez mais (o plano final, Sophia enlouquecida clamando pelos romanos, enquanto o império é leiloado, é o mais glauberiano que Glauber não filmou. E numa superprodução de Hollywood! Sensacional!) Régis, que me deu a dica de ‘Pequeno Rincão de Deus’ em DVD, pede que faça uma enquete sobre os melhores atores. Minhas enquetes nunca mobilizam muito as pessoas, mas vamos tentar. Quem são os melhores atores do mundo para vocês? Querem separar nacionais de estrangeiros? Vocês mandam…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.