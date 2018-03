Bem animadas as opiniões no post ‘O que nos tira de casa?’, sobre a penúltima polêmica de Caetano Veloso. O cara é polemista profissional e, depois de esculhambar com Woody Allen, já se envolveu em outra polêmica, chamando o presidente Lula de analfabeto na capa do ‘Caderno 2’, o que a imprensa do Rio – ‘O Globo’ – repercute hoje. Magoou, Calazans. Ele disse que crítica é para ler na privada… Eu, por dúvida das vias, não leio.

