BERLIM – Um post rapidissimo soh para dizer que o filme de Madonna, `Filth and Wisdom`, eh legal. Para dizer a verdade, para mim, pelo menos, foi uma agradavel surpresa. Parte da empatia que o filme provoca deve ser creditada ao carisma do ator principal, Eugene Hutz, que na verdade eh cantor e jah havia aparecido naquele filme do Liev Schreiber com Elijah Wood. Mas Madonna acerta. Volto a comentar daqui a pouco. Agora, foi soh um rush.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.