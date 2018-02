RIO – Encontrei ontem, também, Tarcísio Vidigal, que produz a Cleópatra de Bressane. O filme não está no Festival do Rio para poder ir a Brasília. Tarcísio andou lendo o blog. Me pediu calma, porque vai me mostrar o filme do Bressane. Só fez uma ressalva – disse que o tal plano da… hã-hã, parte íntima de Alessandra Negrini, que o diretor inverte para transformar numa pirâmide, não existe. Então, foi delírio de quem viu? Será? Tanta gente me falou…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.