PORTO ALEGRE – Cá ainda estou. Volto amanhá para Sáo Paulo, para assistir à noite à cabine de The Post. Queria ter revisto ontem O Quimono Escarlate, de Sam Fuller, no ciclo Los Angeles por Ela Mesma, da Cinemateca Capitólio, mas a sessáo era às 2 da tarde, meu almoco atrasou e preferimos, Doris e eu, ver, um pouco mais tarde, o Lou, de Lou Andreas Salomé, no Guion, talvez o mais tradicional cinema de arte da cidade. Náo gostei da sala, o estacionamento ao lado é um assalto – diz que tem desconto para usuários do cinema, mas eu quis tomar um café na saída, para conversar, ultrapassamos o limite tolerável e o funcionário cobrou a tarifa plena. Na noite anterior, havíamos ido ao Shopping Iguatemi para ver o Star Wars. Doris deixou o carro no estacionamento externo. A sessáo terminou passado da meia-noite, o shopping estava fechado e ficamos, um monte de pessoas, andando feito almas penadas em busca de uma saída para o pátio, sem nenhum funcionário ou seguranca para dar indicacóes. É uma desatencáo com o usuário, e num shopping metido a besta… No estacionamento, foi a mesma coisa. Náo reclamo do preco, mas do desprezo pelo cliente. Caraca! Enfim, Lou Andreas já havia sido personagem de um polémico filme de Liana Cavani, Além do Bem e do Mal, centrado no triángulo entre Nietszche, Paul Rée e ela. A diretora, outra mulher, é Cordula Kablitz-Post. Conta sua história em flash-back. Em plena ascensáo do nazismo, um biógrafo reconstitui, com a própria Lou, sua trajetória de escritora, feminista e psicanalista. Lou e seus homens – Nietszche, Rée, Rilke. gostei de ter visto o filme, esse retrato de uma mulher libertária, à frente do seu tempo, mas é curioso – como a Mulher-Maravilha, que agrega, mas quem resolve a parada é sempre o homem, Lou é mais referida como musa do que por seus méritos, e no limite, no filme, quem a nomeia é um homem, que dá a Louise o nome de Lou, e por sinal a estupra, o que só sabemos no divá de Freud. Achei tudo isso muito forte e queria saber se o filme estreou em Sáo Paulo sem que eu tivesse me dado conta, mas só encontrei na rede crítica no Globo. Abri, era do Marcelo Janot. Bastou a linha de apoio para o Bonequinho sentado – personagem transgressora, filme comportado. A mesma crítica de Inácio Araújo para O Jovem Karl Marx na Folha – personagem revolucionário, filme conservador. Ai, meu Macunaíma, que preguica. Achei particularmente intrigante, e nada conservador, um recurso de que se vale a diretora. Nas externas, ao invés de grandes reconstituicóes de época, ela usa fotos, e dentro delas, desse mundo estratificado, recorre à computacáo gráfica para mostrar, sempre em movimento, a figura da Lou. Creio que vai nesse recurso uma ousadia estética – e até política – náo devidamente apreciada pelo Janot, como o Inácio também minimizou a importáncia da palavra no debate do jovem Marx, isso para náo falar na montagem final, da música, no longa de Raoul Peck, com sua ideia (utópica?) de que a luta continua, o que náo tem nada de conservador. Depois da Lou assisti, à noite, na Netflix – minha estreia na provedora – o Bright de David Ayer. Sobre esse, vou ter de falar depois.

