Livros, livros, livros

Marco Rodrigo me pergunta sobre o livro de Lubitsch, se saiu no Brasil? Não que eu saiba, e, aliás, acho uma pena, como cinéfilo, que tantos livros sobre figuras fundamentais da história do cinema permaneçam inéditos no País, onde não existe uma tradição muito forte de publicações cinematográficas. Confesso que quando vejo alguns lançamentos, dos raros que ocorrem, fico me perguntando – mas quem comnpra esses livros? Tirando os da Mostra, são sempre os mesmos. Glauber, Eisenstein etc. Não contra, mas e o Lubitsch, não? Será que só interessaria ao Marco Rodrigo e a mim? Bom, aqui vai o nome e o endereço daquela loja a que me referi, no Hollywood Boulevard. Larry Edmunds Booshop, Inc. World largest collection of books and memorabilia on cinema & theater. O endereço é 6644, Hollywood Boulevard, Hollywood, CA 90028, (3230463.3273. O e-mail é info@larryedmunds.com e o Larry atende a solicitações do mundo todo, por correio (que podem ser pesquisadas também em larryedmunds.com). E olhem, quando ele diz que é a maior coleção de livros e memorabilia sobre cinema e teatro, no mundo todo, não há exagero. Sempre que eu piso ali dentro fico louco, tal é a quantidade de livros sobre autores, cinematografias, movimentos. O que você pensar, pode crer, estará lá.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.