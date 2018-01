Comprei no aeroporto de Paris, já voltando para o Brasil, as edições de janeiro das principais revistas de cinema da França – Cahiers du Cinéma, Première, Studio. Queria copmprar Positif, mas não encontrei em Charles De Gaulle. O interesse especial pelos números deste mês se deve ao fato de que em janeiro as tais revistas publicam suas listas de melhores, que transcrevo para a avaliação de vocês.

Cahiers – Preferidos da redação: ‘Paranoid Park’, de Gus Van Sant; ‘Boulevard de la Mort’ (Grindhouse), de Quentin Tarantino; ‘O Império dos Sonhos’, de David Lynch; ‘Em Busca da Vida (Still Life), de Jia Zhang-ke; ‘La France’, de Serge Bozon; ‘Zodíaco’, de David Fincher; ‘Les Amours d’Astrée et de Céladon’, de Eric Rohmer; ‘Honor de Caballeria’, de Albert Serra; ‘Avant Que j’Oublie, de Jacques Nolot; ‘I Don’t Want to Sleep Alone’, de Tsai MIng-Liang; ‘Ne Touchez pas la Hache’, de Jacques Rivette; ‘Syndrome and a Century’, de Apichatpong Weerasethakul.

Cahiers – Preferidos do público: ‘Em Busca da Vida’; ‘Paranoid Park’; ‘O Império dos Sonhos’; ‘Les Promesses de l’Aube’ (Os Reis do Crime), de David Cronenbergh; ‘Syndrome and a Century’; ‘La Graine et le Mulet’, de Abdellatif Kechiche; ‘Cartas de Iwo Jima’, de Clint Eastwood; Les Amours d’ Astrée et Céladon’; ‘Ne Touchez pas la Hache’; ‘Boulevard de la Mort’; ‘I Don’t Want to Sleep Alone’; ‘4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias’, de Christian Mungiu; e ‘Zodíaco’.

Première – Os 15 mais da redação: ‘La Graine et le Mulet’; ‘O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford’, de Andrew Dominik; ‘4 Meses, 3 Semanas E 2 Dias’; ‘La Nuit nous Apparient’ (Os Donos da Noite), de James Gray; ‘Persepolis’, de Marjane Satrapi; ‘Ratatouille’, de Brad Bird; ‘American Gangster’ (O Gângster), de Ridley Scott; ‘Zodíaco’; ‘De l’Autre Coté’, de Fatih Akin; ‘Sunshine’, de Danny Boyle; ‘L’Avocat de la Terreur’, de Barbet Schroeder; ‘Os Simpsons – O Filme’, de David Silverman; ‘Les Climats’, de Nuri Bilge Ceylan; ’28 Semanas mais Tarde’, de Juan Carlos Fresnadillo; e ‘Les Chansons d’Amour’, de Christophe Honoré.

Studio – ‘La Môme’ (Piaf), de Olivier Dahan; ‘La Graine et le Mulet’; ‘Le Scaphandre et le Papillon’, de Julian Schnabel; ‘A Vida dos Outros’, de Florian Henckel von Donnersmarck; “L’Enemi Intime’, de Florent Emilio Siri; ‘Les Chansons d’Amour’; ‘Exilé’, de Johnny To; ‘Persepolis’; ‘Les Promesses de l’Aube’ (Os Reis do Crime); ’24 Mesures’, de Jalil Lespert; e “Zodíaco’.

Acho que temos aqui muita interessante para comentar. Só o fato de os críticos de Cahiers terem colocado na ponta de suas preferências ‘Paranoid Park’, ‘Grindhouse’ (o episódio de Tarantino) e ‘Império dos Sonhos’ já me parece uma doideira. É o radical chic do cinema de autor e o trash popularesco andando de mãos dadas. Pode até ser que vocês aprovem, mas para mim é o ó…

